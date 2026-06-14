Im Laufe der nächsten Jahre ziehen alle Abteilungen der Kreisverwaltung um. Die ersten Mitarbeiter sind jetzt nach Rülzheim umgesiedelt. So geht es weiter.

Noch steht ein Drucker als Platzhalter mitten im Raum, noch sind die Pflanzen als Raumteiler nicht angekommen. Aber im neuen Domizil der Kreisverwaltung im ehemaligen ITK-Gebäude im Gewerbegebiet wird an den Schreibtischen im zweiten Stock schon fleißig gearbeitet. Dabei ist die Fläche nur locker belegt, es gibt zahlreiche Rückzugsorte. Der Vormieter hat schickes, grünes Mobiliar hinterlassen. Der Rest ist größtenteils aus Germersheim umgezogen – allerdings nur, wenn ein Tisch zum Beispiel höhenverstellbar war.

Nicht jeder hat einen Tisch

Wenn der Umzug abschlossen ist, werden rund 150 Menschen verteilt auf zwei Stockwerken arbeiten. Dabei gilt eine sogenannte „08er-Quote“, also 8 Tische für 10 Mitarbeiter: Nicht jedem Mitarbeiter steht also ein Arbeitsplatz zur Verfügung, da man davon ausgeht, dass sich ein Teil des Teams sowieso immer im Homeoffice befindet. Gebucht werden die Schreibtische tageweise über eine App, im Buchungsplan kann man einsehen, wer sich schon wo eingebucht hat.

Das Erdgeschoss wird ab November umgebaut und später als „Zone 1“ für Bürgerinnen und Bürger zugänglich sein. Auf diesem Stockwerk gibt es in der „Zone 2“ auch Räume für Beratungsgespräche. Zum ersten und zweiten Obergeschoss haben Außenstehende dann keinerlei Zutritt mehr, unter anderem aus Datenschutzgründen, erläutert Landrat Martin Brandl. Anfang Juli will man an diesem Standort erst einmal fertig sein.

Umzug verzögert sich

Damit ist der erste Schritt getan – und es ging alles ganz schön schnell. Erst im Dezember 2025 wurden die Pläne, das alte Gebäude der Kreisverwaltung in Germersheim an die Sparkasse Südpfalz zu verkaufen, öffentlich. Und es erst im Februar 2026 wurde die Lösung mit mehreren unterschiedlichen Standorten im Kreisgebiet final gefunden.

Während es in Rülzheim zügig vorangeht, haben sich die Pläne in Kandel verzögert: Die Kreisverwaltung kann erst ab dem 1. Juli mit dem Umbau des ehemaligen Sparkassengebäudes beginnen. Laut Ablaufplan werde man wohl erst Ende Dezember 2027 fertig, so Brandl. Der Landrat hofft jedoch, dass einige Bereiche schon im Spätjahr 2027 umziehen können. Als letzte Abteilung wird das Gesundheitsamt seine Umzugskartons packen, da hier kein Handlungsdruck besteht.

Eine Abteilung zieht zweimal um

Im August und September ziehen weitere Abteilungen in das ehemalige Noltegebäude um. Gleich zwei Umzüge gibt es für die Sozialbereiche: Sie ziehen zunächst von der Waldstraße und der 17er-Straße in das ehemalige Noltegebäude. Ende 2027 geht es dann weiter, ein Teil zieht nach Rülzheim - in das Erdgeschoss, das momentan noch von der Firma Kardex genutzt wird – und ein Teil nach Kandel.

Das sind viele Veränderungen in kurzer Zeit. Wie reagieren die Mitarbeiter? Die Fluktuationsquote liege, wie schon die ganze Zeit, bei 8 Prozent, sagt Brandl. Auf jeden Fall sei bei der Vielzahl an Bewerbungen ein „großer Trend in Richtung öffentlicher Dienst“ auszumachen, es gebe viele spannende Bewerbungen aus der Industrie.

Welche Abteilung ist wo?

Ab Ende Juni befinden sich folgende Abteilungen in Rülzheim: Die Stabstelle 1 (Büro Landrat, Kommunikationsabteilung, Gleichstellungsbeauftragte, Betriebliches Gesundheitsmanagement usw), die Personalabteilung (Zentralbereich 11) die Bauabteilung (Fachbereich/FB 31) und der Fachbereich 32, Umwelt und Landwirtschaft. Ferner der Fachbereich 34 (Gebäudemanagement und Liegenschaften) sowie „Projekte Hochbau“ (FB 35; zuständig z.B. für Schulbauten).

In das Nolte-Gebäude in Germersheim ziehen die Mitarbeitenden des FB 41, Kommunalaufsicht und Ordnungsamt (heute noch in der 17er Straße untergebracht) sowie der Fachbereich 23 (Soziale Hilfen, bislang in der Waldstraße untergebracht)