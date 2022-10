Die Kreisverwaltung, ihre Außenstellen und damit auch die Zulassungsstellen in Germersheim und Kandel bleiben am Montag, 31. Oktober, geschlossen. Die Verwaltung hat sich zu diesem Schritt entschlossen, um den Brückentag zu nutzen und an den vier freien Tagen die Heizungsanlage in den Gebäuden abzusenken. Damit sollen Energie und gleichzeitig Kosten eingespart werden. Ab Mittwoch, 2. November, sind Verwaltung und Zulassungsstellen zu den regulären Öffnungszeiten wieder geöffnet.