Zurück in den Alltag: Die Asklepios Südpfalzkliniken in Kandel und Germersheim kehren am 17. August wieder in den Normalbetrieb zurück. Für einige Patienten bedeutet das Umzug.

Vorsorge ist besser als Nachsorge – aus diesem Grund hatten die Asklepios Südpfalzkliniken Germersheim und Kandel vor der ersten Corona-Welle Vorkehrungen getroffen, um die Versorgung aller Patienten zu jeder Zeit aufrechtzuerhalten. Damals nutzten sie den Vorteil der beiden Standorte, um gesunde Patienten und Mitarbeiter vor einer Ansteckung zu schützen. Nun werde wieder der Normalbetrieb aufgenommen, kündigt die Krankenhausverwaltung an.

„Zu Beginn der Pandemie wurde die Zentrale Notaufnahme beider Kliniken sowie die akut-kardiologische Versorgung am Standort Kandel gebündelt und gleichzeitig die Geriatrie von Kandel nach Germersheim verlegt. Somit konnte die Patientensicherheit während der Pandemie optimiert werden, da am Standort Germersheim ausschließlich coronafreie Patienten behandelt werden sollten“, heißt es in einer Pressemitteilung von Asklepios.

Qualitativ hochwertig versorgt

Dank der Souveränität des gesamten Krankenhausteams an beiden Standorten seien die Asklepios Südpfalzkliniken nun wieder gut in den Regelbetrieb zurückgekehrt. Und auch jetzt hätten die Ärzte und Pfleger alles im Griff, heißt es.

„Deshalb ist es nun auch an der Zeit, das Leistungsangebot wieder in vollem Umfang und in gewohnter Weise an beiden Standorten anzubieten“, sagt Dr. Karlheinz Elger, Ärztlicher Direktor der Klinik Germersheim. Daher zieht am 17. August die Abteilung Geriatrie wieder zurück nach Kandel und in Germersheim steht die Klinik für die Notfallversorgung der Patienten wieder zur Verfügung. „Wir stellen sicher, dass sich unsere Patienten sicher und vor allem qualitativ hochwertig versorgt fühlen und es auch sind“, verspricht Elger.