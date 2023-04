Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Reinhardt Poggensee ist Adipositas-Patient und wartet derzeit in der Asklepios-Klinik in Kandel auf eine Operation, die ihm helfen soll, sein Übergewicht in den Griff zu bekommen. Gemeinsam mit einem Kamerateam von Rheinmain-TV konnte die RHEINPFALZ die Vorbereitungen dafür begleiten.

„Ich filme Sie zunächst, wenn Sie ihr Zimmer betreten. Dann gibt es einen Schnitt, ich gehe ins Zimmer und Sie kommen nochmal herein, damit ich Sie von vorne drauf habe“, erklärt Kameramann