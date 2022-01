In den Asklepios-Südpfalzkliniken in Germersheim und Kandel werden derzeit 14 Corona-Patienten aus dem Kreis Germersheim behandelt von denen acht geimpft sind. Nach Mitteilung der Kliniken von Freitagabend liegen davon neun auf der Normalstation und fünf auf der Intensivstation; beatmet würden fünf. Auf die Frage, wie viele Covid-Patienten mit der Omikron-Variante infiziert sind, hieß es, dass man dazu mangels genauerer Untersuchungsergebnisse keine verbindliche Aussage treffen kann. Man gehe aber von einem Anteil von über 50 Prozent aus. Weil angenommen wird, dass die bereits hohen Infektionszahlen im Laufe der neuen Woche noch zunehmen, müssten gegebenenfalls Operationen verschoben werden, „um Intensivkapazitäten freizuhalten“. Was das Klinikpersonal anbetrifft, verzeichne man derzeit „keine großen Ausfälle aufgrund von Krankheiten“, informierten die Kliniken auf Anfrage der RHEINPFALZ.