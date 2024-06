20 Sitze hat der Gemeinderat Lustadt: Was die Verteilung angeht, liegen die vier Fraktionen nah beieinander. Den größten Anteil der Wählerstimmen hat die FWG erreicht (29,7 Prozent/6 Sitze), gefolgt von der SPD (28,4 Prozent/6 Sitze). Die Sozialdemokraten haben einen Sitz dazugewonnen. Die CDU verliert Stimmen (minus 2,5) und landet bei 22,0 Prozent. Sie muss ein Mandat abgeben und wird künftig nur mit vier im Rat vertreten sein. Die Freie Wählerliste (FWL) zieht ebenfalls mit vier Sitzen ein (19,9 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag in Lustadt bei 62,2 Prozent.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

