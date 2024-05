Mit großem Bedauern stellte der Obst- und Gartenbauverein Büchelberg jetzt fest, dass die Storchenbrut aus dem Nest in seiner Vereinsanlage tot ist. Die Alttiere hatten die drei kleinen Jungstörche aus dem Nest geworfen, wo sie von Vereinsmitgliedern tot aufgefunden wurden. Vermutlich haben die kleinen Störche den Starkregen der vergangenen Tage nicht überlebt und sind ertrunken oder erfroren. Wie vom Storchenzentrum in Bornheim zu erfahren war, sind fast drei Viertel der Jungtiere aufgrund der Wetterverhältnisse in der Südpfalz zu Tode gekommen.