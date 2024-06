Noch vor dem ersten Siegerjubel knallten beim Rettichfestlauf – nach einjähriger Pause mit Start- und Ziel an der Stadtgärtnerei – schon die Sektkorken.

Es waren diesmal die Frauen, die unter dem Motto „Nicht schnell, aber schön“ in ihren pinkfarbenen Shirts auf dem Rundkurs unterwegs waren. Die Gruppe um Melanie Schreiner, Clara Price, Julia Jung, Steffi Merz, Ingrid Braun sowie Nina Imhof und einige weitere. Noch ehe der gebürtige Eritreer Selama Tesfamariam Estopia im Hauptlauf über zehn Kilometern zum letzten Mal das letzte Teilstück über das Gelände der Stadtgärtnerei anging, stießen die „Hübschen in Pink“ schon einmal in der Nähe der letzten Wasserstelle an, als seien sie auf einem Junggesellinnenabschied. Sie hatten ihren Lauf schon lange beendet und genossen deshalb die Geselligkeit beim Rettichfest. Dabei waren ihre Freundinnen Claudia Magin, Andrea Grandt, Steffi Merz und Esther Knoche noch im Staffelwettbewerb über zehn Kilometer im Rennen. Neben dem Laufen stand der Spaß im Vordergrund.

Diesmal ging es über einen neuen Rundkurs von zweieinhalb Kilometern, mehrere Runden standen an. Das war nicht ganz im Sinne der etwas ambitionierten Läufer. „Ich bin zum ersten Mal hier. Ich hatte gehört, dass es ein Asphaltkurs sei, aber diesmal waren auch einige Abschnitte im Wald, die schwerer zu laufen waren“, sagte Tesfamariam. Der 28 Jahre alte Eritreer, der in Alzey lebt, gilt als Spezialist über die Halbmarathon-Distanz und hat ehrgeizige Pläne. „Ich will meine Bestzeit auf 1:03 Stunden verbessern“, erklärte der Afrikaner. „Die kurzen Strecken sind mir wichtig, um meine Schnelligkeit zu verbessern“. Dass er in Schifferstadt vom Start weg ein einsames Rennen lief, bedauerte er sehr. Und in der ersten Runde blieb er in 7:52,1 Minuten gleich mal unter der Achtminuten-Marke. Da hatte frühzeitig Eric Nies, der 25-jährige Neustadter im Trikot des TV Maikammer, der nach zwölfwöchiger Verletzungspause im Staffel-Wettbewerb mit seinem Namensvetter Lennart Nies ins Rennen ging, schon deutlich das Nachsehen. 42 Sekunden betrug nach der ersten Runde der Vorsprung des Eritreers. Daran änderte sich auch bis zum Ende nichts mehr. Tesfamariam baute seinen Vorsprung von Meter zu Meter sogar noch aus und sicherte sich in 32:54,8 Minuten und mit einem Vorsprung von 6:39 Minuten auf den zweitplatzierten Magnus Metzler (39:33,3) und Nico Krackl (40:19,7) den Sieg.

Yvonne Jung vorn

Bei den Frauen sicherte sich Yvonne Jung (RC Vorwärts Speyer) souverän den Tagessieg im Hauptlauf, die in 42:50,9 Minuten, Anita Grigoriadis (Schork Team, 46:23,4) und Franziska Medgenburg (Schork Team, 47:26,1) auf die Plätze verwies. „Es hat heute wieder viel Spaß gemacht. Ich fand für mich persönlich die neue Strecke schöner als damals den Kurs im Ort“, sagte Jung. Sie liebt das Laufen in der Natur. Zuletzt absolvierte sie den Supermarathon beim Rennsteiglauf über 72 Kilometern im Thüringer Wald und bereitet sich aktuell auf den nächsten Marathon im Oktober in Köln vor.

Solche Pläne hat Selama Tesfamariam nicht. Er will sich vorerst auf den Halbmarathon konzentrieren und startet beim top besetzten Lauf in Grevemacher in Luxemburg. Dagegen war ihm der weiße Rettich, den fast alle Teilnehmer nach dem Zieleinlauf bekamen, zunächst etwas fremd. „Ich glaube, als Salat habe ich das schon einmal gegessen“, stellte er nach entsprechender Aufklärung fest.

Gleich zwei Rettiche durfte am Samstagabend der gebürtige Mutterstadter Lennart Nies (TV Maikammer) mit nach Hause nehmen. „Mal sehen, was ich daraus mache“, sagte er mit einem Augenzwinkern. Der 38-jährige, der in diesem Jahr den Tokio- und London-Marathon lief, jetzt einen Abstecher zum Triathlon macht und deshalb den 70.3 in Kaprun bestreiten wird, hatte beim Rettichfestlauf keine allzu große Mühe. Beim Fünf-Kilometer-Lauf siegte der in Ludwigshafen lebende Unternehmer in 17:18,9 Minuten vor Florian Leithmann (TuS Heltersberg) und Arnold Leidner. Bei den Frauen war Susanne Broich (SSG Sparkasse Vorderpfalz) in 25:36,2 Minuten nicht zu schlagen. Es war für Nies nicht einziger Start an diesem Abend. Mit seinem Namensvetter Eric Nies ging er noch im Staffelwettbewerb an den Start. Und da hatten die beiden Nies ebenso keine große Mühe und lagen souverän nach 35:12,3 Minuten ebenso vorn. „Es war das erste Mal, dass wir gemeinsam in der Staffel gelaufen sind. Nach meiner langen Verletzungspause komme ich langsam wieder in Form. Aber wichtiger ist mir, dass es mir mit jedem Lauf auch wieder mehr Spaß macht“, erklärte Eric Nies.