Am Samstag, 12. März, findet wieder eine Monatsaktion des Vereins für Handel und Gewerbe Kandel statt. Dabei werden in 23 Geschäften kleine Geschenke verteilt, die jeweils ein Betrieb den anderen Geschäften zur Verfügung stellt. Dieses Mal ist das die Apotheke an der Passage. Angekündigt ist eine Aktion „mit ganz besonderen ’Äpfeln’“.