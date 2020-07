Der Erfolg des Teams Klaus Dreisigacker und Bernhard Kunisch nach vier klar gewonnenen Runden bei der 8. Kandeler Boule-Stadtmeisterschaft für Doubletten am Samstag zeigt an, dass dieser Turniersieg zu keinem Zeitpunkt gefährdet war. Mit einer Niederlage und je drei Siegen gelang den beiden Doubletten-Teams Karl Littig und Manfred Ohler sowie Artur Werling und Horst Wunder der Sprung auf das Siegerpodest. Urlaubsbedingt waren nur neun Teams am Start.