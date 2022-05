Um die Vorgaben des neuen Kita-Gesetzes zu erfüllen, muss die katholische Kindertagesstätte St. Georg in Knittelsheim erweitert werden. Wie? Das wird derzeit erörtert. Es gibt offenbar zwei Optionen.

Die erfreuliche Nachricht vorweg: Bedarfsplanerisch ist die Kita gut aufgestellt. Fehlplätze gibt es auch im Kita-Jahr 2022/23 nicht. Denn: 50 Plätze stehen in der zweizügigen Einrichtung zur Verfügung, maximal 46 werden jedoch nur benötigt. Aber: Die Kita ist zu klein, um den Anforderungen des neuen Kita-Gesetzes gerecht zu werden.

Ortsbürgermeister Ulrich Christmann (CDU) nennt als Beispiele die Sozialräume für die Mitarbeiter und den Essensbereich: „Wir brauchen mehr Platz. Wie viel genau steht aber noch nicht fest“, betont er. Bereits in der März-Sitzung hatte der Gemeinderat die Architektenleistungen an das ortsansässige Planungsbüro Haack-Lauerbach vergeben. Der Auftrag: Das Büro soll aufzeigen, wie das Projekt am besten verwirklicht, der notwendige neue Flächenbedarf mit welchem Raumkonzept optimal gedeckt werden kann. Wichtig aus Christmanns Sicht: zunächst die konkreten Anforderungen mit der Kreisverwaltung abzuklären: „Da ist einiges wachsweich.“

Mögliche Optionen für eine Erweiterung: ein Anbau. Oder: der Kauf und die Teilnutzung des benachbarten alten Pfarrhauses, dessen Obergeschoss vermietet ist: „Wir werden mit der Kirche Gespräche führen, um die Möglichkeit auszuloten, es zu kaufen und im Erdgeschoss eventuell den Raumbedarf für die Kita abzudecken“, so Christmann.