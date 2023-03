Wegen des Warnstreiks im öffentlichen Dienst bleibt die städtische Kindertagesstätte Abtswald am Donnerstag, 23. März, geschlossen. Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst in Rheinland-Pfalz wurden im Rahmen der laufenden Tarifrunde für Donnerstag zu einem Warnstreik aufgerufen. Dies betrifft auch die Abtswald-Kindertagesstätte. Nachdem dem Aufruf zur Arbeitsniederlegung voraussichtlich rund 85 Prozent des pädagogischen Personals der Einrichtung folgen werden, können laut Stadtverwaltung keine Notdienstplätze eingerichtet werden. Auch der zunächst angedachte Abschluss einer arbeitskampfrechtlichen Notdienstvereinbarung werde nicht zustande kommen. „Die Stadt verkennt nicht die Unannehmlichkeiten, die den Eltern durch die Organisation einer alternativen Betreuungsmöglichkeit entstehen, aber mangels einer Mindestanzahl an qualifiziertem Betreuungspersonal bleibt der Stadt keine andere Möglichkeit, als dass die Abtswald-Kindertagesstätte an besagtem Tag ganztägig geschlossen bleiben muss“, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.