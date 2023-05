Der Schwimmclub Wörth veranstaltet am Samstag, 13. Mai, einen Schwimmwettbewerb für Kinder im Hallenbad Wörth. Das Bad steht daher am Samstag nicht für den öffentlichen Schwimmsport bereit. Auch die Saunalandschaft bleibt geschlossen. Am Sonntag sind Schwimmhalle und Sauna wieder normal geöffnet (10 bis 19 Uhr). Es ist mittlerweile der 5. Kids-Cup in Wörth. Junge Schwimmer bis zum Jahrgang 2011 wetteifern in verschiedenen Wettkämpfen um Medaillen. Mit dabei sind Schwimmclubs aus Landau, Karlsruhe, Neustadt, Pirmasens, Frankenthal und Kaiserslautern. Beginn ist um 10 Uhr, Einlass ab 9 Uhr.