Die „Pfortzer Kerwe“ findet von Samstag bis Montag, 27. bis 29. August, auf dem Platz vor dem Alten Schulhaus und auf dem Kirchplatz statt. Eröffnet wird die Kerwe am Samstag um 17 Uhr von Ortsvorsteher Jochen Schaaf mit dem Fassanstich. Der Familienbetrieb Metzgerei Wenz, Kandel, übernimmt die Essensbewirtung der Kerwe-Gäste. Familie Tsolakis, Restaurant Neo, bietet griechische Spezialitäten an. Den Getränkeausschank übernimmt der Fußballverein Pfortz-Maximiliansau. Beim Angelsportverein gibt es Flammkuchen, beim Musikverein Harmonie Cocktails an der Bar. Der Heimatverein FoKuS stellt Bilder und Gegenstände im Alten Schulhaus aus.

Am Sonntag findet um 11 Uhr ein Festgottesdienst statt, ab 14.30 Uhr gibt es das beliebte Pfortzer Quiz mit Markus Burck. Die AWO bietet Kaffee und Kuchen, die Tafel Wörth ist mit einem Infostand vertreten.

Am Samstag spielt ab 18.30 Uhr die Band „Five For April“, ab 21 Uhr „Dropout“. Am Sonntag ab 18 Uhr unterhält DaddyCool, kombiniert mit einer Einlage der kfd Maximiliansau. Montags präsentiert die AH Band aus Wörth um 16.30 Uhr Lieder zum Mitsingen. Zum Kerwe-Ausklang tritt ab 18 Uhr die Band San Francisco auf.