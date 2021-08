Bei der Suche nach dem Ursprung des mit coliformen Keimen verunreinigten Trinkwassers sind die Fachleute der beteiligten Behörden fündig geworden, informierte die Kreisverwaltung am Donnerstag. Es soll ein Umweltkeim sein, so Landrat Fritz Brechtel. Außerdem habe man das Aufkommen der Keime weitestgehend lokalisieren können und am Donnerstagmorgen damit begonnen, betroffene Geräte zu reinigen und zu desinfizieren.

Wir berichten weiter.