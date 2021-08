Bei der Suche nach dem Ursprung des mit coliformen Keimen verunreinigten Trinkwassers sind die Fachleute der beteiligten Behörden fündig geworden, informierte die Kreisverwaltung am Donnerstag. Es soll ein Umweltkeim sein.

„Wir haben die Keime typisieren können und dabei festgestellt, dass es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Umweltkeim handelt“, so Landrat Fritz Brechtel. Außerdem habe man das Aufkommen der Keime weitestgehend lokalisieren können und am Donnerstagmorgen damit begonnen, betroffene Geräte zu reinigen und zu desinfizieren. Wenn danach die Messungen an drei aufeinanderfolgenden Tagen an den auffälligen Stellen und deren Umgebung wieder unter den zulässigen Grenzwerten liegen, könne die Kreisverwaltung die Abkochempfehlung für Trinkwasser in den Orten der Verbandsgemeinde Lingenfeld und in Zeiskam wieder aufheben.

Nach Angaben des Wasserwerks der Verbandsgemeinde Lingenfeld, könnte ein Kreuzstrombelüfter, in dem ein erhöhtes Keimaufkommen gemessen wurde, Verursacher der Grenzwertüberschreitung gewesen sein, heißt es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung weiter. Zur Behebung der wahrscheinlichen Ursache sei inzwischen sicherheitshalber auch das Umfeld rund um den Lüfter behandelt sowie eine gefundene Standwasserleitung in diesem Gebiet entfernt worden.

Ergebnisse der Proben eventuell am Montag

Weitere Proben sollen laut Kreisverwaltung ab Freitag an verschiedenen Stellen innerhalb des Leitungssystems entnommen werden. Die so gewonnenen Erkenntnisse ließen letztlich Rückschlüsse darauf zu, ob die Maßnahme zum erhoffen Erfolg geführt hat oder die Suche fortgeführt werden muss. Da die Ergebnisse dieser Messungen und der Tests voraussichtlich erst am kommenden Montag vorliegen, empfiehlt das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung den Menschen aus den betroffenen Gebieten, weiterhin das eigene Trinkwasser abzukochen.

Weiter Wasser abkochen

Das sei eine reine Vorsichtsmaßnahme. Denn laut Kreisverwaltung bestand „zu keiner Zeit eine Gesundheitsgefährdung für die Menschen in den betroffenen Orten“. Lediglich für Menschen, die abwehrgeschwächt sind, zum Beispiel nach einer Chemotherapie, oder Patienten, die Medikamente gegen Autoimmunkrankheiten einnehmen, Säuglinge und Hochbetagte könne ein Restrisiko bestehen. Landrat Brechtel äußert Verständnis, „wenn die Menschen verunsichert oder gar verängstigt sind. Doch coliforme Keime kommen überall in der Natur und sogar in vielen Lebensmitteln vor.“ So liege zum Beispiel der Richtwert für Enterobakterien in Schlagsahne bei 1000 Keimen pro Milliliter. Eine Warnung der Bevölkerung sei indes erst ab 10.000 nachgewiesenen Keimen geboten. „Der Grenzwert im Trinkwasser hingegen liegt bei null“, so Brechtel.

Bürgertelefon geschaltet

Die Verbandsgemeinde Lingenfeld hat ein Bürgertelefon (06344 509409) eingerichtet, das werktags von 10 bis 13 Uhr besetzt ist. Auch die Kreisverwaltung will über ihre Social-Media-Kanäle (Twitter und Facebook) versuchen, individuell auf die Fragen der Betroffenen eingehen.