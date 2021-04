37 Helfer, unterstützt von Kindern, haben an mehreren Tagen in Westheims Gemarkung so viel Müll gesammelt, dass der Kleinlaster der Kommune gleich zweimal im Einsatz war, weil dessen Ladefläche nicht ausreichte. Der für die Aktion zuständige Beigeordnete lobt, kritisiert aber auch.

Nachdem die kreisweite Aktion „Saubere Landschaft“ im März der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war, hatte die Gemeinde Bürger gebeten, „Corona-konform auf eigene Faust mit der Familie“ tätig zu werden und Helfern nach Anmeldung des Arbeitseinsatzes Müllsäcke zur Verfügung gestellt – mit Erfolg. Beigeordneter Gerhard Weiss (FWG) freut sich über die vielen Freiwilligen: „Positiv ausgewirkt hat sich wohl die Tatsache, dass die Aktion innerhalb eines Zeitraumes stattfand und nicht auf einen einzelnen Tag beschränkt war. Die ersten Helfer sammelten bereits am 27. März, die letzte Aktion fand nach Ostern statt“, informiert er.

Ergebnis: mehr als 50 gefüllte Müllsäcke, zudem Autoreifen, Metallstangen, Garten- und Bauabfälle sowie Wahlplakate. Frustrierend findet Weiss, dass auf frisch gesäuberten Weg-, Straßen- und Ackerrändern am nächsten Tag schon wieder Getränkedosen, Sektflaschen und Fastfood-Verpackungen gelegen hätten. Verwundert ist er darüber, dass die Kreisverwaltung auf das von der Gemeinde eingereichte Konzept nicht reagiert habe. Die Reaktion der Gemeinde auf die Hilfsbereitschaft der Bürger: eine vom Jugendtreff gebastelte und mit Süßigkeiten gefüllte Ostertüte.