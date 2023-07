Drei Katzenbabys mit Mutter wurden in der näheren Umgebung des Naturfreundehauses Kandel entdeckt. Dank einer aufmerksamen Passantin konnten die Katzen dort rechtzeitig gefunden und in ein Tierheim gebracht werden. Auf Nachfrage beim Naturfreundehaus heißt es, man habe davon bislang nichts mitbekommen oder gehört. Den Katzen gehe es gut, teilte die Sprecherin des Tierheims Landau, Maria Höffner, auf Anfrage mit. Unklar bleibt, wer die Katzen in Kandel zurückgelassen hatte. Sie suchen nun neue Besitzer.