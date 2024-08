Ihre Hundeliebe führt Katja Kober nach Vinkovci in Kroatien. Mit ihrer Malinois-Hündin Smiley nimmt sie an der Weltnmeisterschaft für Gebrauchshunde teil. Das WM-Ticket ist der Lohn für einen starken Auftritt vor wenigen Tagen.

Mit einer großen Überraschung kehrte die 51-jährige Katja Kober von der Deutschen Meisterschaft der Internationalen Gebrauchshunde-Prüfung (IGP) des Verbandes für das Deutsche Hundewesen (VDH) in Rheine, bei Osnabrück gelegen, am Wochenende zurück. Sie wird ihren Dachverband bei der Weltmeisterschaft in Vinkovic in Kroatien vom 23. bis 28. September vertreten.

Bei der IGP-Meisterschaft aller Rassen hatten sich die Teilnehmer über die jeweiligen Deutschen Meisterschaften der verschiedenen Hunderassen für die Deutsche Meisterschaft des VDH qualifiziert. So hatte auch Katja Kober die zwei Vorqualifikationen ihres Landesverbandes Baden-Württemberg erfolgreich absolviert. Sie ist seit zehn Jahren Mitglied im Verein der Hundefreunde Friesenheim bei Offenburg. „Die haben die besten Trainer“, sagt die Sekretärin der Carl-Benz-Gesamtschule (IGS) Wörth im Gespräch der RHEINPFALZ.

Belgische Schäferhund-Variante

Mit 22 Jahren hatte sie sich ihren ersten Hund, einen Hovawart angeschafft und mit dessen Ausbildung angefangen, bevor sie diese Rasse selbst züchtete. Nach einigen Jahren hat sie aufgrund vom IGP-Sport die Rasse gewechselt zu den Malinois, einer Variante des belgischen Schäferhundes. Mit ihrer ersten Malinoishündin, die den Namen „Ashanti“ trug, nahm sie dann erfolgreich an Wettkämpfen und Meisterschaften teil.

Katja Kober und Smiley beim Schutzdienst. Foto: Kober/privat

„Als Ashanti in Sportrente ging, habe ich Smiley als Welpe zu mir geholt. Sie sollte die Nachfolgerin von Ashanti werden. Von Anfang an war mir klar, dass diese Hündin eine wirklich ganz außergewöhnliche in jeder Beziehung ist, was Charakter, soziales Verhalten und überdurchschnittliches Talent für meinen geliebten Sport angeht“. sagt Kober. Inzwischen ist Smiley fünf Jahre alt. „Sie ist mein Herzblatt, ich liebe sie ganz besonders. Solch eine Hündin hat man nur einmal im Leben“, schwärmt Katja Kober von ihrer Smiley. „Ich habe schon bei der Ausbildung und später bei den Prüfungen gemerkt, dass Smiley die Leistungen abruft und sehr motiviert ist. Manchmal ist sie sogar übermotiviert – so wie am letzten Wochenende. Wir mussten ein paar Mal nachsitzen, um ihr Temperament und ihre Motivation in den Griff zu bekommen.“

In Rheine war sie am von Donnerstag bis Sonntag. Am Sonntagabend wurde dann schließlich die Mannschaft bekannt gegeben, die sich aus allen Gebrauchshunderassen für die Weltmeisterschaft qualifiziert hat. Es gibt Platz für fünf Starter und einen Reservestarter. „Diesen sechsten Platz habe ich erobert. In den letzten Jahren war der Reservist immer im Einsatz. Deshalb bin ich da auch sehr optimistisch und freue mich schon sehr auf die WM“, sagt Katja Kober.

Mit 282 Punkten zur WM

Geprüft wird wie bei der Deutschen Meisterschaft in drei Abteilungen: Fährte (auf Acker oder Wiese), Unterordnung (Kommandos wie „Fuß gehen!“, „Sitz!“ oder „Platz!“) und Schutzdienst in sportlicher Form (beide in einem Stadion). Dabei gibt es für jede Kategorie als Höchstpunktzahl die 100.

Katja Kober erreichte bei der Deutschen Meisterschaft bei der Fährte diese 100 Punkte, bei der Unterordnung 90 und beim Schutzdienst 92 Punkte, also insgesamt 282 Punkte mit der Wertnote „sehr gut“ und sicherte sich damit das Ticket für Kroatien.