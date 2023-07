„Rock am Altwasser“, die Open-Air-Veranstaltung der Handballabteilung des TV Wörth für Leute ab 18 Jahren findet von Freitag, 4., bis Sonntag, 6. August, statt. Drei Tage lang erklingt Musik aus unterschiedlichen Gattungen der Musikgeschichte. Gestartet wird freitags mit der „Malle meets Rock am Altwasser“-Party, bei der DJ Markus die neuesten Hits spielt. Einlass ist um 19 Uhr, die Musik spielt ab 20 Uhr; der Eintritt ist frei. Samstags ist die klassische „Rock am Altwasser Musikexplosion“ angesagt mit den Rockbands „Blackbyrds“, die erstmals dabei sind, und „Dropout“. Zum Repertoire gehören Songs der „Rolling Stones“ und „Beatles“ sowie etwa von „The Who“ und „Deep Purple“. Einlass ist um 18.30 Uhr, Musik erklingt ab 19.30 Uhr ; der Eintritt kostet 12 Euro. Der Kartenvorverkauf erfolgt nur online unter www.handball-woerth.de/tickets. Sonntags wird ab 10 Uhr ein Familienfest mit einem bunten Programm aus Gottesdienst, Gitarrenmusik zum Mitsingen, Kinderprogramm und vielem mehr gefeiert.