Mit Abstand solidarisch: Um 11 Uhr legten in Bellheim die Arbeiter der Firma Kardex Remstar die Arbeit nieder – zum zweiten Mal in zwei Wochen.

Rund 90 der 150 Mitarbeiter waren dem Aufruf der IG Metall zum Warnstreik gefolgt. Das coronakonforme Sit-In auf Abstand ist Teil einer bundesweiten Aktion, bei der am Donnerstag und Freitag rund 96000 Arbeiter gestreikt hatten. Ihre Forderungen: Sichere Beschäftigung, klare Zukunftsperspektive, vier Prozent mehr Lohn. Der Gegenüber am Verhandlungstisch will davon nichts wissen, bisher wurde lediglich eine Einmalzahlung von 350 Euro angeboten

„Eine Frechheit sondergleichen“, findet Christina Blomke, Gewerkschaftssekretärin von der IG Metall Neustadt. „Wenn die bis Ostern da nicht noch eine Schippe drauflegen, werden wir noch viel mehr Gas geben“, sagt Hans Glang, Betriebsratsvorsitzender bei der Firma Kardex. Er stellt größere, öffentlichkeitswirksame Aktionen in Aussicht: Zum Beispiel einen Autokorso nach Germersheim und Wörth zur Unterstützung der Kollegen bei der Daimler AG. Oder einen 24-Stunden-Streik im Mai.