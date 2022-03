Nicht nur Besucher, die sich für die Anschaffung eines neuen Autos, Caravans oder Fahrrades interessieren, werden mit der Messe „Kandel mobil“ (19. und 20. März ab 12 Uhr) angesprochen. Die Ausstellung auf dem Marktplatz wird wieder viele Freunde von Oldtimern anziehen.

Denn auf dem Plätzl unter dem Sankt-Georgs-Turm präsentieren Mitglieder des Oldtimerclubs Kandel mehr als 20 liebevoll gepflegte Fahrzeuge, darunter auch Motorräder und Traktoren. Zu sehen sein werden aufpolierte Alfa Spider, Mercedes 280 SE , Ford Capri, Jaguar DB 116, Cadillac Sedan Triumph Spitfire oder ein Opel Kapitän. Aber auch Motorräder der Marke BMW, DKW RT 100, Victoria 3, Militärfahrzeuge sowie Traktoren der Hersteller Deutz und Kramer werden aus den Scheunen und Garagen, in denen sie das ganze Jahr über untergestellt sind, geholt und auf das Plätzl gebracht.

Wie Ludwig Pfanger, der rührige Vorsitzende des Oldtimerclubs, dem zwischenzeitlich mehr als 50 Mitglieder aus der ganzen Südpfalz angehören, sagte, wurden alle präsentierten Fahrzeuge vor 1980 gebaut. Viele Hingucker also, mit deren Besitzern man am Sonntag, 20. März, so ab 11 Uhr natürlich auch sprechen und unter Kennern auch fachsimpeln kann.

Der Oldtimerclub Kandel plant für Sonntag, 3. April seine erste Frühlings-Ausfahrt und nimmt am Sonntag, 28. Mai, an der großen Weinrallye des ADAC Deutschland teil. An diesem Tag werden mehr als 100 Fahrzeuge auf dem Kandeler Marktplatz präsentiert. Und am 3. Juli findet vor der Bienwaldhalle das große Oldtimertreffen des Kandeler Clubs an der Bienwaldhalle statt. Dazu werden auch Gäste aus Frankreich erwartet.