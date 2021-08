Die Junge Union (JU) im Kreis Germersheim fordert die „Normalisierung“ des Schulbetriebs: „Wir sind es den Schülerinnen und Schülern schuldig, den Einfluss der Pandemie auf dieses Schuljahr so gering wie möglich zu halten“, wird Vivien Scherthan, Co-Vorsitzende des Arbeitskreises Bildung, in einer Mitteilung zitiert. JU-Kreisvorsitzender Christopher Hauß verweist auf nicht ausgereifte Hygienekonzepte und digitale Bildungsplattformen des Landes. Die JU fordert deshalb die Garantie der Landesregierung, dass im Schuljahr 2021/22 regulärer Unterricht in Präsenzform an jeder Schule stattfinden kann. Für Schüler in Quarantäne müssten leistungsfähige digitale Angebote vorgehalten werden. Zudem fordert die JU das Ende der anlasslosen Tests und schlägt, wie CDU-Bundestagsabgeordneter Thomas Gebhart, PCR-Pooltests vor.

Ein einziger PCR-Test für viele Proben

Bei den PCR-Pooltests erfolgt die Probenentnahme zum Beispiel, indem Kinder einen Abstrich-Tupfer lutschen (Lolli-Methode). Die Proben werden vermischt und im Labor untersucht. Bei dieser Art von PCR-Tests werden die Proben gebündelt und es erfolgt nur eine einzige Untersuchung für sämtliche Tests. Nur falls diese eine Testung positiv sein sollte, müssten weitere PCR-Tests folgen, um die infizierte Person identifizieren zu können. Die Lolli-Methode sei, ebenso wie die Gurgel-Methode für Kinder angenehmer in der Anwendung und seien als PCR-Pooltests vor allem auch genauer als Antigenschnelltests, teilt Gebhart mit.