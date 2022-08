Zum Glück hatte sie einen leichten Schlaf: Am Donnerstagmorgen um 2.30 Uhr meldete sich eine Anwohnerin der Turmstraße bei der Polizei. Sie teilte mit, sie sei durch metallische Geräusche aus dem Schlaf geweckt worden. Bei einem Blick auf die Straße habe sie drei junge Männer weglaufen sehen, die einige Gullydeckel von den Straßenschächten ausgehoben hatten. Im Zuge einer Fahndung konnten Polizeibeamte zwei Heranwachsende im Alter von 18 und 19 Jahren feststellen, die mit der Tat in Verbindung zu bringen waren. Der Dritte konnte entwischen. Im Beisein der Polizei setzten die jungen Männer die Gullydeckel wieder auf die Straßenschächte. Sie erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.