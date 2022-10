Nicht in der Partnerstadt Limours und auch nicht in Minfeld findet das nächste deutsch-französische Jugendtreffen statt, sondern in Köln. In der zweiten Woche der Herbstferien machen sich zehn junge Menschen aus der Südpfalz und 16 Jugendliche aus Limours auf den Weg in die Domstadt, wo sie gemeinsam ein buntes Programm erleben werden. Eine spannende Stadtführung, ein echtes TV-Studio, ein Tag in Museen in Bonn – und Gummibärchen und Schokolade dürfen auch nicht fehlen. Ermöglicht wird das durch die engagierte Zusammenarbeit der beiden Partnervereine Freundeskreis Limours mit Sitz in Minfeld und Amitié Minfeld Limours in Frankreich. Gefördert wird das Projekt durch das Deutsch-Französische Jugendwerk, den Landkreis Germersheim, die Gemeinden Minfeld und Limours sowie durch die Vereine selbst, freut sich die Vorsitzende Jutta Zingler. Sie freut sich auch auf neue Mitglieder, die Freude an solchen zwischenmenschlichen Begegnungen vor einem kulturellen Hintergrund haben. Weitere Informationen zur Arbeit des FKL findet man im Internet unter www.freundeskreis-limours.de