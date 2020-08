Zwei Polizeibeamte sollten in der Nacht auf Sonntag , gegen 1 Uhr, in Kandel an einem Skaterpark für Ruhe sorgen, da eine Gruppe Jugendlicher dort lautstark Musik hörte. Die Jugendlichen nahmen die Ansprache der Beamten offensichtlich nicht ernst. Die Polizei musste nämlich laut Mitteilung kurze Zeit später nochmal hinfahren, da die Musik erneut gellend erklang. Als der Polizist erklären wollte, dass dies mitten in der Nacht nicht gehe, sei er von einem 16-jährigen Jugendlichen beleidigt worden. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.