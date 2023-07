Bei der Jahreshauptversammlung des MGV Lyra-Liederkranz Wörth war ein zentraler Diskussionspunkt der Sängerrückgang, dem der MGV gegenübersteht. Im Ausblick auf das Jahr 2023 betonte der Vorsitzende Jochen Geißer die bevorstehende Geburtstagsfeier zum 125-jährigen Bestehen des Vereins. Als Höhepunkt des Jahres wird die Veranstaltung „Wir laden uns gern Gäste ein“ am 25. November in der Festhalle Wörth stattfinden. Neben dem Chor des Jubelvereins gestalten auch der MGV Concordia Wörth und der Chor Cantamos Wörth das Programm. Die Chorprobe findet immer dienstags um 19 Uhr im ehemaligen Schützenhaus beim Bayrischen Hof in Wörth statt.