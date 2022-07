Um die Region in Sachen digitale Kompetenz voranzubringen, hat sich am Donnerstagabend eine Genossenschaft gegründet: der Südpfalz Innovation Hub.

Dessen Ziel ist auch, „die Region für digitale Geschäftsmodelle/Start Ups attraktiver zu machen und um Investoren die Möglichkeit zu geben, nachhaltig in die digitale Zukunft der Südpfalz zu investieren“, sagte Kilian Kunz. Er ist Inhaber des K2 Fachbüros für visuelles Design in Bellheim und Mitinitiator der Genossenschaft. Die drei anderen „Motoren“ sind Christian Schwab, Geschäftsführer der Qonvo GmbH in Kuhardt, wo er auch Ortsbürgermeister ist, Carsten Blau, Geschäftsführer der Aufwert GmbH, Kuhardt, und Dominik Lutz, Geschäftsführer der Matchplan Connect GmbH, Landau. Schwab und Lutz bilden den Vorstand der Genossenschaft.

Laut Kunz besteht für Mitglieder die Möglichkeit, innerhalb der Genossenschaft Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, eigene anzubieten und zu investieren. Zugleich wolle man auch Unternehmensneugründungen, sogenannten Start Ups eine Plattform bieten. Ihnen könnten Räume und Beratung angeboten werden, aber auch finanzielle Förderung. Bei Letzterem werde man aber auf die Investitions- und Strukturbank (ISB) des Landes zurückgreifen.

Kräfte bündeln

„Es gibt so viele Firmen in der Südpfalz, die auf dem Weltmarkt aktiv sind“, sagte Kunz. Angesichts der Bedeutung des Digitalen für die Zukunft, sei es an der Zeit, Kompetenzen zu bündeln. Dazu sei man auch im Gespräch mit den Wirtschaftsförderungsgesellschaften im Kreis Germersheim und in Landau. Zudem strebe man den Schulterschluss mit der Technologieregion Karlsruhe an. Geplant sei, mittelfristig Räume in Rülzheim zu suchen, wo auch der Sitz der Genossenschaft sein soll.

Deren Gründungsmitglieder seien die Englert Holding, Kuhardt, von Michael Englert, ehemals Chef von ITK in Rülzheim, die genossenschaftlich strukturierte VR Bank Südpfalz, das Technologie-Netzwerk Südpfalz und die Norbert Reiling Consulting, Rülzheim. Reiling war früher Geschäftsführer von DBK Electronics in Rülzheim und wurde nun zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Genossenschaft gewählt.

Gegenseitige Hilfe

Als Leistungen für die Mitglieder werden unter anderem Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit angeboten, Werbung, Veranstaltungen und Vergünstigungen bei Einkäufen durch die Genossenschaft.

Info

Südpfalz Innovation Hub, St.-Anna-Straße 23, 76773 Kuhardt, Telefon 07272 9004696, E-Mail: info@suedpfalz-hub.de, www.suedpfalz-hub.de