Alle Kinder wollen spielen. Doch nur etwa 4 Prozent der Spielplätze sind auch für Kinder mit Beeinträchtigungen geeignet. In Germersheim soll eine solche Spielfläche entstehen, die über den zweiten DRK-Spendenlauf finanziert wird.

Ein inklusiver Spielplatz bietet zum Beispiel Schaukeln, die mit dem Rollstuhl genutzt werden können. Auch Spielwände oder eine Kletterburg können entsprechend konstruiert werden. Sämtliche Zugänge müssen barrierefrei sein, der Boden rollstuhltauglich. Bei den Wegen muss darauf geachtet werden, dass sie breit genug für Menschen mit Gehhilfen sind. Einsehbare Spielhäuser sollen dafür sorgen, dass sich Kinder bei Reizüberflutung zurückziehen können.

In Germersheim soll sich der Spielplatz im Bereich des Lamotte-Parks befinden. Dafür wird ein bestehender Spielplatz umgebaut. Dies habe man schon mit Bürgermeister Marcus Schaile vereinbart, sagt Thorsten Böttcher, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands. Bisher gebe es in Rheinland-Pfalz nur einen solchen Spielplatz. Ein einzelnes Gerät steht zum Beispiel in Herxheim im Park am Haus der Begegnung. Dort wurde Anfang 2022 eine sogenannte Inklusionsschaukel aufgestellt.

Man hoffe nun, die voraussichtlichen Kosten von zirka 70.000 Euro über einen Spendenlauf finanzieren zu können, sagt Böttcher. Das DRK wolle nun eine solche jährliche Aktion zugunsten von sozialen Zwecken etablieren. Der erste DRK-Spendenlauf fand 2022 zugunsten der Ukrainehilfe statt.

Ein Termin steht schon fest: Der 2. DRK-Spendenlauf findet am 6. Mai, 15.30 Uhr, an der Rheinpromenade Germersheim statt. Es konnten schon Sponsoren wie BigFM und BASF gewonnen werden. Außerdem soll eine Liveband spielen, kündigt Böttcher an.