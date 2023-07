Einen Informationstag mit Karriereberatung auf dem Marktplatz Karlsruhe am Samstag, 15. Juli, 11 bis 17 Uhr, kündigen die Bundeswehr, Bundespolizei, Polizei Baden-Württemberg und der Zoll an. Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern sind herzlich eingeladen, an den Ständen vorbeikommen, Fragen zu stellen und sich Infos zu einer Bewerbung und dem Auswahlverfahren abzuholen. Die vier Behörden stellen sich erstmals gemeinsam den Fragen rund um Bewerbung, Einstieg und Karrieremöglichkeiten bei Bundeswehr, Bundespolizei, Polizei Baden-Württemberg und dem Zoll. Auch Quereinsteiger und Berufswechsler sind willkommen.