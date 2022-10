Für das erste Halbjahr 2023 fehlen in Kandel 25 Kitaplätze. Das sei das Ergebnis der Bedarfsplanungsgespräche mit dem Jugendamt, sagte Bürgermeister Michael Niedermeier (CDU) auf Anfrage. Derzeit befindet sich zwar eine dritte städtische Kindertagesstätte in Bau. Allerdings müsse die Eröffnung für die Einrichtung in der Pestalozzistraße voraussichtlich bis zum Juni 2023 verschoben werden, so der Bürgermeister. Ein Grund seien Komplikationen mit dem ursprünglichen Fassadenbauer. Der erste Spatenstich war im Mai 2021. Angesichts des hohen Bedarfs an Kita-Plätzen prüfe die Stadt derzeit, ob man übergangsweise ein Provisorium schaffen könne, so Niedermeier.