Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Neuaufträge für den Wohnungsbau sind laut Statistischem Bundesamt im Vergleich zum Vorjahr um fast 40 Prozent eingebrochen. Vor allem private Investoren halten sich wegen gestiegener Preise und hoher Zinsen zurück. Die belasten zwar auch Karl Ertel, doch er will in Maximiliansau trotzdem bauen. Gleich mehrfach. Aber da spielt der Bauausschuss der Stadt Wörth nicht mit.

„Überall hört man, dass Wohnraum gebraucht wird. In Wörth ist das offensichtlich nicht so. Denn ich will Wohnungen bauen, aber mir werden vonseiten der Stadt ständig Steine