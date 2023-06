Eine Hundehalterin aus Wörth hat am Montag bei der Polizei gemeldet, dass sie beim Gassigehen in der Dorschbergstraße von einem anderen Hund angesprungen worden sei. Laut den Angaben der 21-jährigen Frau ging eine 14-Jährige mit einem größeren Mischlingshund einer Bekannten spazieren und hatte diesen nicht unter Kontrolle. Der Vierbeiner habe sich von der Jugendlichen losgerissen und habe die 21-Jährige sowie deren Hund angegangen. Die Frau konnte ihren Hund schützen und sei dabei leicht verletzt worden. Der Vorfall soll sich am Donnerstag ereignet haben. Die Polizei hat die Personalien aller Beteiligten ermittelt. Das Ordnungsamt wurde informiert. Die Polizei appelliert an Hundehalter, ihre Tiere lediglich Personen anzuvertrauen, die körperlich in der Lage sind diese unter Kontrolle zu halten.