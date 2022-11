Wegen eines vermeintlichen Zimmerbrandes wurden am Dienstag gegen 19.40 Uhr die Feuerwehren Wörth und Maximiliansau alarmiert. Das teilt die Wehr Wörth in den sozialen Medien mit. Als die ersten Wehrleute an der Einsatzstelle eingetroffen waren, konnten sie eine Rauchentwicklung bestätigen.

Da unklar gewesen sei, ob sich noch Personen in der Wohnung befanden, habe der Atemschutztrupp die Wohnung gewaltsam geöffnet, heißt es in dem Post. Augenblicklich nach dem Öffnen der Tür sei ein völlig verängstigter Hund aus der verrauchten Wohnung auf die Straße gerannt. Die Wehrleute stellten fest, dass angebranntes Essen auf dem Herd für die Rauchentwicklung gesorgt hatte. Personen befanden sich keine mehr in der Wohnung.

Mit der Hilfe von Anwohnern konnte der verängstigte Hund soweit gesichert werden, bis eine Angehörige das Tier übernehmen konnte.