Die Kombination aus Sommerhitze und Richtlinien wegen der Corona-Pandemie sorge für „unhaltbare“ Arbeitsbedingungen im Lastwagenwerk Wörth, kritisieren Mitarbeiter und Gewerkschaft. In einem offenen Brief an den Werksleiter fordert die IG Metall nun Maßnahmen, die ab 30 Grad greifen. Das Unternehmen verweist auf häufigere Pausen und nächtliches Lüften der Halle.

Die 30-Grad-Marke wurde in den vergangenen Wochen in der Südpfalz häufig geknackt. Doch am Band müssten unabhängig von der Temperatur immer die gleichen Arbeitsleistungen