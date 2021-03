Am Samstagmittag kontrollierten Germersheimer Polizisten das Durchfahrtsverbot „Am Hirschgraben“ zwischen Lingenfeld und Westheim. Eine 58-jährige Autofahrerin befuhr diesen Weg verbotenerweise in Richtung Westheim. Als sie den Streifenwagen erblickte, legte sie den Rückwärtsgang ein und fuhr zurück in Richtung Lingenfeld. Bei diesem Fahrmanöver kollidierte sie mit einer Leitplanke, wodurch an ihrem Auto ein Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro entstanden ist. Da wäre eine Verwarnung die deutlich günstigere Variante gewesen, heißt es im Polizeibericht.