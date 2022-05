Jürgen Heintz ist ab sofort Leiter der VR-Bank-Filiale in Kandel. Er übernimmt diese neue Aufgabe von Beate Rihm, bei der Heintz schon 2002 zu Beginn seiner Ausbildung eingesetzt war. Rihm wechselt als Filialbereichsleitung in die Filiale in Jockgrim – zusätzlich zu ihrer Tätigkeit als Marktbereichsleiterin in Rülzheim. Nachdem Heintz zunächst in Edenkoben eingesetzt war, ist er schon seit 2018 Teil der VR-Bank Südpfalz in Kandel. 2014 zog es ihn privat in die südpfälzische Kleinstadt, in der er nun seit 2018 auch arbeitet. „Ich bin sehr froh darüber, dort wo ich wohne jetzt auch geschäftlich weitere Verantwortung übernehmen zu dürfen“, so Heintz zu seiner neuen Tätigkeit. Jürgen Heintz ist seit zehn Jahren Individualkundenbetreuer im Geschäftsfeld Private Banking und doziert seit 2015 beim Genossenschaftsverband zu den Themen Aktien, Zertifikaten und Investmentfonds.