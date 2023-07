Heiner Scherer ist neuer Präsident des Lions Clubs Germersheim und damit Nachfolger von Mischa Schmierer, der die Lions bereits im Vereinsjahr 2015/16 führte. Der Germersheimer Bauunternehmer wird ein Jahr lang an der Spitze des Clubs stehen. Scherer betonte, dass er sich seiner Verantwortung bewusst ist und sich auf die Tätigkeit während seiner Präsidentschaft sehr freut. Er dankte Mischa Schmierer für dessen „engagierte und bereichernde Zusammenarbeit“ im vergangenen Lions-Jahr.

„Als Lions kümmern wir uns sowohl um die Mitmenschen in der Nachbarschaft und in der Region, in der wir leben, als auch um notleidende Menschen in aller Welt“, wird Scherer in der Pressemitteilung des Clubs zitiert. Gemäß dem Motto „We serve – wir dienen“ engagierten sich die Mitglieder ehrenamtlich für Menschen, die Hilfe brauchen. Im Lions-Jahr 2022/23 habe der Club viele soziale Projekte angestoßen und unter anderem die „Tafel“ in Germersheim, den Kinderschutzbund und andere gemeinnützige Projekte in der Region finanziell unterstützt. Scherer dankte den Bürgerinnen und Bürgern für ihre tatkräftige Unterstützung und Spendenbereitschaft. Er erinnerte an die 11. Lions Kunsttage, die der Lions Club Germersheim zusammen mit befreundeten Clubs aus Annweiler, Haßloch, Bad Bergzabern und Edenkoben im Oktober 2022 mit großer Resonanz veranstaltet habe und an die beliebte Adventskalender-Aktion des Lions Clubs im Dezember 2022, „bei der sich Gewinnen und gleichzeitig Gutes tun erfreulicherweise ganz und gar nicht ausschließen“.