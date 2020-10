Zu spät habe die Gemeinde die Verbreiterung der Straße zum Sportplatz als Maßnahme im Flurbereinigungsverfahren des Bienwaldgroßprojektes angemeldet. Christian Schumann vom Dienstleistungszentrum ländlicher Raum Rheinpfalz erläuterte in der Gemeinderatssitzung am Dienstag das komplexe Verfahren. Obwohl vom Gemeinderat im Jahr 2015 beschlossen und Ende 2017 genehmigungsreif, hätten Freckenfeld und auch Minfeld keine Anträge gestellt. Damit seien der Gemeinde 75 Prozent Förderung für die Straße zum Sportplatz durch die Lappen gegangen.

Es gebe aber noch die Möglichkeit, diesen Straßenbau wenigstens planerisch in die Flurbereinigung mit aufzunehmen. Wenn die Eigentümer der Flächen, die für die Verbreiterung notwendig sind, an die Gemeinde verkauften, könnte die Maßnahme noch „bodenordnerisch“ geregelt werden. Das müsse jedoch in den nächsten vier Monaten geschehen, so Schumann.

Gleichzeitig appellierte der Gruppenleiter des Dienstleistungszentrums ländlicher Raum Rheinpfalz, den Überwuchs von Hecken zu schneiden. Insgesamt 1,5 Hektar an Fläche gingen so im Raum Freckenfeld verloren.