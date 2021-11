Schlechter als prognostiziert hat die Ortsgemeinde Knittelsheim das Jahr 2020 abgeschlossen: Aus einem erwarteten Überschuss von 7900 Euro wurde ein Defizit von 27.100 Euro. Finanziell schlechter verläuft nach aktuellen Zahlen auch das Jahr 2021, das eigentlich mit einem Plus von 3600 Euro abschließen sollte. Die Finanzabteilung geht jetzt von 9900 Euro weniger an Einnahmen und 2300 Euro mehr an Ausgaben, also einer Etatverschlechterung von 12.200 Euro aus.