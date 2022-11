Seit Montag hat die Polizei ein besonderes Augenmerk auf Temposünder und Handynutzer am Steuer. Noch bis kommenden Freitag sind Verkehrskontrollen im südlichen Landkreis, im Zuständigkeitsbereich der Inspektion Wörth, angekündigt. Die Verkehrsteilnehmer werden vor allem hinsichtlich der Hauptunfallursachen Geschwindigkeit, der Beachtung der Vorfahrt sowie der Ablenkung im Straßenverkehr, vor allem durch Smartphones überprüft, so die Polizei. Auch die schwächeren Verkehrsteilnehmer, die Fahrradfahrer, haben die Polizeibeamten im Blick, schwerpunktmäßig bei Kontrollen an Schulen und stark frequentierten Radwegen. Sie sollen auf ihre Erkennbarkeit bei Dunkelheit sensibilisiert werden.

Am ersten Tag standen Fahrradfahrer im Bereich der IGS und des Europagymnasiums in Wörth im Fokus. Auch der Schulweg an der Ludwig-Riedinger- Grundschule in Kandel wurde überwacht. Außerdem gab es Geschwindigkeitsmessungen in und um Kandel und Hagenbach. Dabei wurden insgesamt 25 Geschwindigkeitsverstöße, 11 Gurtverstöße, sechs Handyverstöße, 24 Mängelberichte, 22 Beleuchtungsmängel und fünf sonstige Fehlverhaltensweisen aufgenommen.