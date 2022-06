Am Schwanenweiher entdeckte am Samstag, um kurz nach 16 Uhr eine aufmerksame Bürgerin aus Kandel einen kleinen, braunen Hund, der offensichtlich alleine das sommerliche Wetter genoss und umher lief. Die tatkräftige Frau fing den Hund ein und verständigte die Polizei. Da das Tier ein Halsband mit Name und Telefonnummer der Besitzerin trug, konnte der „Freigänger“ schnell zugeordnet und eine Übergabe an die besorgte und nun überglückliche Besitzerin organisiert werden, informierte die Polizei.