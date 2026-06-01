Elternbeiträge zur Betreuenden Grundschule und Ergänzten Ganztagsschule sowie Essensbeiträge werden ab dem Schuljahr 2026/27 in Bellheim teurer.

Die Elternbeiträge in der Betreuenden Grundschule, die bis zu 50 Kinder aufnehmen könne, sind lange nicht erhöht worden, sagte Ortsbeigeordnete Martina Kopf (CDU) in der jüngsten Ratssitzung des Ortsgemeinderates und verwies auf ein jährliches Defizit von 36.000 Euro. Deshalb sei es angebracht, den Beitragssatz anzupassen. Laut Sitzungsvorlage wurden im Schuljahr 2024/25 knapp 7500 Euro an Elternbeiträgen (für 60 Kinder in der Früh- und Mittagsbetreuung) eingenommen. Das Land gewähre einen Zuschuss von knapp 4100 Euro pro Jahr. Demgegenüber stünden Personalausgaben von rund 46.000 Euro plus etwa 1000 Euro Sachkosten. Gemäß Ratsbeschluss soll nun der Monatsbeitrag in der Frühbetreuung (7 bis 8 Uhr) der Betreuenden Grundschule von 10 auf 20 Euro pro Kind steigen und gleichermaßen der Beitrag für die Mittagsbetreuung 12.10 bis 13.10 Uhr). Das gilt – anders als bisher – jeweils unabhängig von der Anzahl der Kinder in einem Haushalt. Rainer Strunk (SPD) regte an, nicht mehr als 50 Kinder zu betreuen. Kopf erwiderte, dass aktuell etwa 40 Kinder betreut werden. Sie schloss sich Strunks Sichtweise an, dass nicht zu viele Kinder aufgenommen werden sollten, weil man diese sinnvoll betreuen und nicht nur verwahren wolle.

Mit Ferienbetreuung

Steigen werden auch die Elternbeiträge für die Ergänzte Ganztagsschule, in der Schulkinder freitagnachmittags und fünf Wochen während der Ferien betreut werden. So sollen für die Betreuung an Freitagnachmittagen zukünftig monatlich 30 Euro erhoben werden und für die in den Ferien 75 Euro pro Woche (unabhängig von der Anzahl an Tagen, aber zuzüglich Auslagen zum Beispiel für Ausflüge und Mittagessen). Laut Sitzungsvorlage ist das Personal für die Ergänzte Ganztagsschule auch während der Mittagessenszeit der Ganztagsschule (Montag bis Donnerstag) im Einsatz. Die Personalkosten hätten 2024 bei 99.000 Euro gelegen, davon 63.000 für die Ganztagsschule und 36.000 Euro für die Ergänzte Ganztagsschule. Im Gegensatz zu Letzterer ist die Ganztagsschule für die Eltern beitragsfrei. Die Einnahmen aus Elternbeiträgen der Ergänzten Ganztagsschule werden auf etwa 20.000 Euro im Jahr 2024 beziffert.

Der Rat schloss sich einstimmig Strunks Auffassung an, dass die Verbandsgemeinde den Kreis auffordern soll, die nicht gedeckten Kosten der Ergänzten Ganztagsschule zu übernehmen. Zudem sollen die Bedarfe abgefragt werden.

Zum Jahresbeginn erfolgte die Anhebung der Essensbeiträge für Grundschulkinder auf vier Euro. Nun soll ab dem neuen Schuljahr wie geplant eine weitere Erhöhung des Mittagessenpreises für Kinder der Ganztagsschule, der Ergänzten Ganztagsschule und des Schülerhorts auf 4,50 Euro folgen.