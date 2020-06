Die Sparkassen Germersheim-Kandel und Südliche Weinstraße (SÜW) wollen sich zusammentun, ab 1. Januar 2021 firmiert das Geldinstitut unter den Namen Sparkasse Südpfalz. Die Bedingungen sind ausgehandelt, unter anderem sei sichergestellt, dass es „keine fusionsbedingten Kündigungen geben wird“, wie Landrat Fritz Brechtel (CDU) im Kreistag erklärte. Es handle sich um eine „Fusion auf Augenhöhe, aus der Stärke heraus“. Für ihn steht fest: Die Sparkasse SÜW ist „der richtige Partner“. Das sehen auch sämtliche Kreistagsfraktionen so, weshalb es einstimmig grünes Licht für eine Fusion gibt. Da alle Beschlüsse in Haupt- und Kreisausschüssen nahezu ohne Gegenstimmen gefasst wurden, dürfte es im Landkreis Südliche Weinstraße am 22. Juni eine ähnlich breite Zustimmung geben.