„Gott“, das erfolgreiche Schauspiel von Ferdinand von Schirach, ist am Freitag, 4. November, 19.30 Uhr, in der Festhalle Wörth zu erleben.

In seinem zweiten Theaterstück, „Terror“ war das erste, widmet sich Bestseller-Autor Ferdinand von Schirach erneut einem gesellschaftspolitischen Thema. In „Gott“ geht es um die Frage nach menschlicher Freiheit und Selbstbestimmung: Darf man jemandem bei einer Selbsttötung helfen? Am Ende des Theaterstückes entscheidet das Publikum über einen konkreten Fall: Richard Gärtner, 78 Jahre alt, will sich das Leben nehmen. Um dies für seine Begriffe würdevoll tun zu können, fordert er das Betäubungsmittel Pentobarbital, das ihm nur eine Ärztin oder ein Arzt geben kann. Soll er es bekommen? Zuvor erlebt das Publikum, wie in einer Sitzung des Ethikrats rechtliche, moralische, politische, christliche und persönliche Aspekte dieses Themas zur Sprache kommen und um den richtigen Weg gerungen wird.

Unter der Regie von Miraz Bezar ist „Gott“, eine Produktion des Euro-Studio Landgraf, mit Ernst Wilhelm Lenik, Karin Boyd, Pia Hänggi, Wolfgang Seidenberg, Klaus Mikoleit, Christian Meyer, Martin Molitor und Susanne Theil zu erleben. Wie die Zuschauerinnen und Zuschauer an welchem Abend abgestimmt haben, wird bundesweit auf der Website gott.theater veröffentlicht: Der Bühnenverlag Kiepenheuer trägt alle Ergebnisse sämtlicher Theatervorstellungen anschaulich auf einer Europakarte zusammen.

Info

Weitere Informationen zum Kulturprogramm der Stadt Wörth finden sich auf deren Homepage www.woerth.de oder können bei der Stadtverwaltung unter Telefon 07271 131-226) erfragt werden. Tickets für die Veranstaltungen des Kulturherbstes 2022 gibt es bei der Stadtverwaltung Wörth, Tickethotline 07271 131-444, E-Mail: kulturtickets@woerth.de, im Internet unter reservix.de und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen. rhp