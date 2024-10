Am Sonntagnachmittag führten Beamte der Polizeiinspektion Wörth Verkehrskontrollen auf der B9 in Fahrtrichtung Frankreich durch. In etwas mehr als einer Stunde wurden 15 Verkehrsteilnehmer festgestellt, die schneller als die erlaubten 70 km/h unterwegs waren. Der Spitzenreiter war mit 100 km/h unterwegs. Wer außerhalb geschlossener Ortschaften 21 bis 30 Stundenkilometer zu schnell fährt, dem droht ein Bußgeld von 100 bis 150 Euro und ein Punkt in Flensburg, heißt es bei Bußgeldkatalog.org. Ein Fahrverbot droht in der Regel erst ab 41 Stundenkilometer zu schnell außerorts. Wiederholungstäter können aber schon ab 26 Stundenkilometer zu viel ein Fahrverbot erhalten.