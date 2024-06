Stefanie Gerstner (CDU) wurde als Ortsvorsteherin von Büchelberg mit 82,5 Prozent der Stimmen bestätigt. Sie war die einzige Kandidatin. Die Wahlbeteiligung lag bei 76,4 Prozent.

Gerstner (60) sagte zur RHEINPFALZ, sie sei angesichts des Wahlergebnisses froh und erleichtert. Sie werde ihre Ziele weiter verfolgen: Einen funktionierenden Rasenplatz für den Sportverein, einen Bolzplatz für die Kinder, ein Multifunktionsgebäude und eine Radwege-Verbindung nach Wörth. „Ich weiß, dass das das Bohren dicker Bretter bedeutet“, so Gerstner: „Aber ich bin motiviert.“

2019 hatte sich Gerstner in der Stichwahl mit 50,9 Prozent knapp gegen den FWG-Kandidaten Udo Müller durchgesetzt. Müller hatte 2018 die Freien Wähler in Büchelberg gegründet. Gerstner ist seit 25 Jahren in Ortsbeirat und Stadtrat engagiert.