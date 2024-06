Neuer Ortsbürgermeister von Jockgrim ist German Guttenbacher (CDU). Der erfahrene Kommunalpolitiker trat als einziger Bewerber an und wurde mit 76,5 Prozent Ja-Stimmen gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 67 Prozent. „Ich bin mit meinem Ergebnis zufrieden“, erklärte der Jockgrimer, „besonders wenn ich auf die Umstände schaue, unter denen die Wahl stand“. – womit er auf vorherrschende gesellschaftliche Probleme und erstarkende politischen Strömungen anspielte. Guttenbacher sitzt seit mehr als 25 Jahren im Ortsgemeinderat und seit gut zehn Jahren im Verbandsgemeinderat. Sein Amt als Ortsbürgermeister werde herausfordernd werden, vermutet er. „Und ich habe Respekt vor der Aufgabe, vor dem, was auf mich zukommt.“ Dazu gehöre auch die Mehrheitsbildung im neuen Gemeinderat.

