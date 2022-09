Gerald Job (FWG) ist neuer hauptamtlicher Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bellheim. Mit 72,2 Prozent der Stimmen setzte er sich bei der Wahl am Sonntag gegen den von CDU und SPD unterstützten Rüdiger John (ÖDP) durch, der 27,8 Prozent erreichte. Die Wahlbeteiligung lag bei 50,7 Prozent und war damit schlechter als bei der Bürgermeisterwahl 2017 als 52,7 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgaben. Job folgt Dieter Adam (FWG), der sein Amt am Jahresende, er wird dann 65, nach fast 30 Jahren vorzeitig aufgeben wird. Jobs Amtszeit beginnt am 1. Januar 2023.