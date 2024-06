Mit 54,1 Prozent bleibt die CDU in Kuhardt stärkste Kraft im Ortsgemeinderat. Die Aktive Bürger folgen mit 38,2 Prozent der Stimmen und die SPD erhält 7,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung liegt bei 73 Prozent. In Sitzen am Ratstisch bedeutet dies: einen für die SPD, 6 für die Aktiven Bürger und 9 für die CDU. Die SPD verliert somit einen Sitz, den sie an die CDU abtreten muss. Die CDU, die 2019 auf 48,2 Prozent der Stimmen kam, holte sich bei dieser Wahl die absolute Mehrheit. Die Aktiven Bürger kamen 2019 auf 41,5 Prozent, die SPD auf 10,3.

Vorläufiger Gemeinderat